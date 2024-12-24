Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) обернётся для Киева существенными издержками в металлургической отрасли, именно поэтому командование ВСУ не разрешает своим подразделениям его покидать. О последствиях падения «кузницы стали» предупредил в ходе итоговой пресс-конференции глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Именно поэтому цепляется противник за Красноармейск, потому что для него это, например, чревато ну если не крахом, то очень серьёзными издержками для развития металлургии на оставшуюся часть Украины», — объяснил глава региона.

По оценке главы республики, освобождение Покровска Российской армией отроет перед экономикой ДНР новые перспективы.