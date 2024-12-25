На Украине ввели превентивные отключения электричества на фоне воздушной тревоги
На территории Украины начались превентивные отключения света. Данные меры ввели на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Вводятся превентивные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях прогремели взрывы. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры.
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