В Харькове и Днепре прогремело несколько мощных взрывов
Взрывы звучат утром 25 декабря в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал всех быть осторожными и переживать сигнал воздушной опасности в укрытиях.
Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Кременчуге. В настоящий момент на всей территории страны действует воздушная тревога.
Ранее стало известно, что Украина отправит на передовую снятый с постамента советский танк Т-34. Решение принималось в Умани, расположенном в Черкасском регионе.
Обложка ©
Midjourney / Life.ru