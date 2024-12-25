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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 декабря, 04:39

В Харькове и Днепре прогремело несколько мощных взрывов

Взрывы звучат утром 25 декабря в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал всех быть осторожными и переживать сигнал воздушной опасности в укрытиях.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Кременчуге. В настоящий момент на всей территории страны действует воздушная тревога.

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Ранее стало известно, что Украина отправит на передовую снятый с постамента советский танк Т-34. Решение принималось в Умани, расположенном в Черкасском регионе.

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Midjourney / Life.ru

Артур Лапсаков
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