В Харькове и Днепре прогремело несколько мощных взрывов

Взрывы звучат утром 25 декабря в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал всех быть осторожными и переживать сигнал воздушной опасности в укрытиях.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Кременчуге. В настоящий момент на всей территории страны действует воздушная тревога.