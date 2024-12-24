Украина отправит на передовую снятый с постамента советский танк Т-34

В Умани, расположенном в Черкасском регионе Украины, было принято решение отправить на фронт танк Т-34, стоявший на постаменте со времен Советского Союза как памятник. Это событие связали с процессом декоммунизации, который проводится в стране, направленным на борьбу с культурным наследием СССР.

Танк и несколько орудий ранее располагались на постаментах в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Городские власти приняли решение снять их и после ремонта отправить в зону боевых действий, обеспечив им пригодное для боя состояние, пишет УНИАН. Даже несмотря на устаревание таких вооружений, в Умани считают, что танк и пушки могут быть полезны для вооружения Национальной гвардии Украины.

В 2015 году в Украине приняли закон, согласно которому начался процесс декоммунизации — начали переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на территории страны.