«Если взять процент самовольного оставления части из новосозданных бригад, он самый большой... Набрали ребят, обучили их на наших полигонах или за рубежом... А есть случаи, когда вообще сбегают, когда учатся за границей», — посетовал нардеп в разговоре с журналисткой Ланой Шевчук, видео опубликовано на её канале в YouTube.

Ранее сервис «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров Украины, сообщил неутешительные новости для главаря киевского режима Владимира Зеленского. По данным сайта, количество уголовных дел по статье «дезертирство» за год в стране выросло в 3,7 раза, по статье «самовольное оставление части» — в 3,3 раза. Глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко назвал ситуацию с ростом числа дезертиров угрожающей, а газета Financial Times отмечала, что с января по сентябрь 2024 года ряды ВСУ покинуло больше военных, чем за два предыдущих года.