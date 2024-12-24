В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за рубежом
Депутат Рады Горбенко заявил о дезертирах среди военных, обучающихся за рубежом
Часть украинских военных, которые проходят обучение за рубежом, дезертируют из своих частей. Об этом заявил депутат Рады Руслан Горбенко, представляющий правящую партию «Слуга народа».
«Если взять процент самовольного оставления части из новосозданных бригад, он самый большой... Набрали ребят, обучили их на наших полигонах или за рубежом... А есть случаи, когда вообще сбегают, когда учатся за границей», — посетовал нардеп в разговоре с журналисткой Ланой Шевчук, видео опубликовано на её канале в YouTube.
По словам Горбенко, это грозит уголовной статьёй. Беглецов разыскивает Интерпол.
Ранее сервис «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров Украины, сообщил неутешительные новости для главаря киевского режима Владимира Зеленского. По данным сайта, количество уголовных дел по статье «дезертирство» за год в стране выросло в 3,7 раза, по статье «самовольное оставление части» — в 3,3 раза. Глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко назвал ситуацию с ростом числа дезертиров угрожающей, а газета Financial Times отмечала, что с января по сентябрь 2024 года ряды ВСУ покинуло больше военных, чем за два предыдущих года.
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