Украинские военные массово бегут со службы, не желая становиться жертвами амбиций «просроченного» президента. Так, лишь из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 военнослужащих. Об этом сообщил мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, который попал в плен в селе Трудовое в ДНР. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам военнопленного, из-за неудовлетворительной подготовки его и других новобранцев отправили на полигон для переобучения. Однако закончить недельный курс им так и не удалось. Большое количество эпизодов с самовольным оставлением части вынудило командование раньше срока бросить солдат и офицеров на передовую.

«Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника», — признался Салий.