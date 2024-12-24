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Регион
24 декабря, 02:58

Украинские «мобики» массово бегут со службы, не желая погибать за «просроченного» президента

Пленный Салий: 22 человека дезертировали из батальона 71-й бригады ВСУ за неделю

Украинские военные массово бегут со службы, не желая становиться жертвами амбиций «просроченного» президента. Так, лишь из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 военнослужащих. Об этом сообщил мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, который попал в плен в селе Трудовое в ДНР. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам военнопленного, из-за неудовлетворительной подготовки его и других новобранцев отправили на полигон для переобучения. Однако закончить недельный курс им так и не удалось. Большое количество эпизодов с самовольным оставлением части вынудило командование раньше срока бросить солдат и офицеров на передовую.

«Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника», — признался Салий.

Солдаты ВСУ выдали правду о лжи командования, сотнях дезертиров и нехватке оружия
Солдаты ВСУ выдали правду о лжи командования, сотнях дезертиров и нехватке оружия

Ранее другой украинский пленный рассказал, что украинские командиры расстреливают дезертиров. По его словам, эти случаи скрываются и фиксируются в документах как неосторожное обращение с оружием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Цейко
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