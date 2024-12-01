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1 декабря, 07:32

Солдаты ВСУ выдали правду о лжи командовании, сотнях дезертиров и нехватке оружия

FT: Бойцы ВСУ пожаловались на ложь командования и большое количество дезертиров

Солдаты ВСУ пожаловались на своё командование, постоянную ложь и большое количество дезертиров. По словам бойцов, из украинского подразделения в Угледаре бежали сотни человек из-за нехватки вооружения, пишет Financial Times.

«Мы прибыли в Угледар с автоматическими винтовками. Они говорили, что там будет 150 танков, а их было 20, а также никакого прикрытия», — заявил украинский военный журналистам.

За девять месяцев текущего года из киевской армии сбежало огромное количество людей. Показатели превысили всё предыдущее время конфликта.

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Напомним, что о массовом дезертирстве сообщалось и ранее. Например, Запад заявлял, что бегство украинских войск «парализует боевые планы» командования. ВСУ на данный момент ставят своё киевское руководство в проигрышное положение перед возможными мирными переговорами, потому что противник бросает оборонительные линии целыми подразделениями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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