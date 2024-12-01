Солдаты ВСУ пожаловались на своё командование, постоянную ложь и большое количество дезертиров. По словам бойцов, из украинского подразделения в Угледаре бежали сотни человек из-за нехватки вооружения, пишет Financial Times.

«Мы прибыли в Угледар с автоматическими винтовками. Они говорили, что там будет 150 танков, а их было 20, а также никакого прикрытия», — заявил украинский военный журналистам.

За девять месяцев текущего года из киевской армии сбежало огромное количество людей. Показатели превысили всё предыдущее время конфликта.