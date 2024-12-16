В этом году дезертировать на Украине стали почти в четыре раза чаще
«Опендатабот»: Число случаев дезертирства на Украине выросло в 3,7 раза за год
Сервис «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров Украины, сообщил неутешительные новости для главы киевского режима Владимира Зеленского. По данным сайта, количество уголовных дел по статье «дезертирство» за год в стране выросло в 3,7 раза, по статье «самовольное оставление части» — в 3,3 раза.
Количество дезертиров на Украине увеличивается из года в год. В 2024 году в Киеве было открыто 19 922 уголовных производства только за дезертирство, а из-за самовольного ухода из части — ещё 41 950 уголовных производств.
«По сравнению с тем же периодом прошлого года количество таких дел (по статье «дезертирство», — Прим. Life.ru) увеличилось в 3,7 раза. Количество дел по статье 407 («самовольное оставление части», — Прим. Life.ru) увеличилось за год в 3,3 раза», — говорится в сообщении.
Ранее генштаб ВСУ отчитался перед Ставкой Верховного главнокомандующего Украины о потерях среди украинских бойцов. По информации командования, число жертв составляет 105 тысяч, а вот число дезертировавших достигло 200 тысяч. Сами бойцы украинской армии жалуются на ложь командования и большое количество самовольно покинувших часть. По словам военнослужащих ВСУ, только из украинского подразделения в Угледаре бежали сотни человек из-за нехватки вооружения. В связи с этим ГБР Украины предложило дезертирам новогоднее помилование. Кроме того, солдатам пообещали возобновление денежных, продовольственных и вещевых выплат. В силе останутся и льготы, и социальные гарантии.
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