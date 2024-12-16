Сервис «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров Украины, сообщил неутешительные новости для главы киевского режима Владимира Зеленского. По данным сайта, количество уголовных дел по статье «дезертирство» за год в стране выросло в 3,7 раза, по статье «самовольное оставление части» — в 3,3 раза.

Количество дезертиров на Украине увеличивается из года в год. В 2024 году в Киеве было открыто 19 922 уголовных производства только за дезертирство, а из-за самовольного ухода из части — ещё 41 950 уголовных производств.