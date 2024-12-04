Горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Пушкину, несмотря на защиту ЮНЕСКО

Одесский городской совет в среду принял решение о демонтаже памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Трансляция заседания была доступна на YouTube-канале горсовета.

На встрече депутаты одобрили проект городского бюджета на 2025 год, в котором предусмотрены средства на проектирование демонтажа 12 памятников, включая памятник Пушкину, расположенный на Пушкинской улице, а также памятник на Приморском бульваре, также охраняемый ЮНЕСКО.

Проект бюджета был единогласно поддержан 40 депутатами. Представитель партии «Европейская солидарность» Марина Бойко отметила важность решения о демонтаже памятников, назвав его «значительным шагом».

Бюст великого русского поэта Александра Пушкина, расположенный на Приморском бульваре в историческом центре Одессы, был установлен в период с 1887 по 1889 год. Памятник, выполненный из гранита и бронзы, находится в непосредственной близости от Потемкинской лестницы — одной из главных достопримечательностей города. Его создание стало возможным благодаря пожертвованиям горожан и финансированию городской Думы. На лицевой стороне памятника выгравирована надпись: «А.С. Пушкину — граждане Одессы». На постаменте также указаны годы ссылки поэта на юг, в которую он попал за свои острые эпиграммы, вызвавшие недовольство императора Александра I.