Потомок Пушкина из Бельгии шокирован сносом памятников поэту на Украине и в Прибалтике
Проживающий в Бельгии потомок Пушкина призвал не смешивать культуру с политикой
Невозможно смириться с решением властей Украины и стран Прибалтики снести памятники, установленные великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Политику и культуру нельзя смешивать. Об этом заявил прямой потомок Пушкина, проживающий в Бельгии.
«Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Мужчина назвал нонсенсом снос памятника поэту в Риге и то, что с монументом сделали в Одессе. По его словам, умные люди, почитающие талант великого русского поэта, не станут менять своё отношение к нему исключительно из-за политических событий.
«Для умных людей, интеллектуалов, как русских, так и украинцев, тех, кто изучал Пушкина и любит его, ничего не изменилось, они понимают, что русская и украинская культура очень близки», — сказал Пушкин.
Он напомнил, что в 1999 году в Брюсселе открыли памятник в честь 200-летия со дня рождения поэта, благодаря чему о творчестве Пушкина узнали бельгийцы.
Александр Александрович Пушкин, которому на данный момент 81 год, является последним прямым потомком поэта по мужской линии. Мужчина родился и прожил всю жизнь в Бельгии. В королевстве он занят популяризацией русского языка и культуры.
А ранее Life.ru рассказывал, как украинские декоммунизаторы совершили очередной «подвиг» в родном городе Владимира Зеленского. На этот раз городские власти вступили в схватку с памятниками Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.
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