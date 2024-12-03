Невозможно смириться с решением властей Украины и стран Прибалтики снести памятники, установленные великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Политику и культуру нельзя смешивать. Об этом заявил прямой потомок Пушкина, проживающий в Бельгии.

«Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Мужчина назвал нонсенсом снос памятника поэту в Риге и то, что с монументом сделали в Одессе. По его словам, умные люди, почитающие талант великого русского поэта, не станут менять своё отношение к нему исключительно из-за политических событий.

«Для умных людей, интеллектуалов, как русских, так и украинцев, тех, кто изучал Пушкина и любит его, ничего не изменилось, они понимают, что русская и украинская культура очень близки», — сказал Пушкин.

Он напомнил, что в 1999 году в Брюсселе открыли памятник в честь 200-летия со дня рождения поэта, благодаря чему о творчестве Пушкина узнали бельгийцы.

Александр Александрович Пушкин, которому на данный момент 81 год, является последним прямым потомком поэта по мужской линии. Мужчина родился и прожил всю жизнь в Бельгии. В королевстве он занят популяризацией русского языка и культуры.