На Украине продолжают бороться с памятниками, на этот раз — в родном городе Зеленского
В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову
В Кривом Роге Днепропетровской области убрали памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Об этом пишет «Страна.ua». На видео — процесс демонтажа.
Снос памятников Пушкину и Лермонтову в Кривом Роге. Видео © Telegram / Политика Страны
Недавно в Полтаве убрали памятник писателю Александру Пушкину и на его месте возвели конструкцию, которая должна вызвать у зрителя «когнитивный диссонанс». Местный дизайнер с фамилией Дудка считает творение «сложной аллюзией».
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