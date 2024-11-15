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Регион
15 ноября, 14:02

На Украине продолжают бороться с памятниками, на этот раз — в родном городе Зеленского

В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову

В Кривом Роге Днепропетровской области убрали памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Об этом пишет «Страна.ua». На видео — процесс демонтажа.

Снос памятников Пушкину и Лермонтову в Кривом Роге. Видео © Telegram / Политика Страны

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Недавно в Полтаве убрали памятник писателю Александру Пушкину и на его месте возвели конструкцию, которая должна вызвать у зрителя «когнитивный диссонанс». Местный дизайнер с фамилией Дудка считает творение «сложной аллюзией».

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Telegram / Политика Страны

Николай Рюмин
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