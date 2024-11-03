На Украине бюст Пушкину заменили на странную инсталляцию «со смыслом»
В Полтаве на месте памятника Пушкину поставили «инсталляцию» в виде ракеты
Новый памятник в Полтаве и его автор Роксолана Дудка. Обложка © Telegram / «Политика Страны»
В Полтаве снесли памятник писателю Александру Пушкину и на его месте возвели конструкцию, которая должна вызвать у зрителя «когнитивный диссонанс». Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».
Так растолковала своё творение «Ракета» дизайнер Роксолана Дудка. Она назвала изобретение «сложной аллюзией», отсылающей на детские площадки советского периода, которое в условиях СВО должны принимать другое значение.
«Объект <...> отсылает нас к советским детским площадкам — феномену, который сегодня встречается в урбанистических ландшафтах украинских городов. Такая конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс в контексте современной украинской реальности», — заявила Дудка.
Недавно на 85-м году жизни скончался заслуженный художник РФ, известный скульптор Евгений Ротанов. Он является автором памятников Александру Блоку на улице Декабристов и на территории филологического факультета СПбГУ, а также помогал в создании мемориала «Зелёный пояс Славы».