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3 ноября, 13:57

На Украине бюст Пушкину заменили на странную инсталляцию «со смыслом»

В Полтаве на месте памятника Пушкину поставили «инсталляцию» в виде ракеты

Новый памятник в Полтаве и его автор Роксолана Дудка. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Новый памятник в Полтаве и его автор Роксолана Дудка. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

В Полтаве снесли памятник писателю Александру Пушкину и на его месте возвели конструкцию, которая должна вызвать у зрителя «когнитивный диссонанс». Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Так растолковала своё творение «Ракета» дизайнер Роксолана Дудка. Она назвала изобретение «сложной аллюзией», отсылающей на детские площадки советского периода, которое в условиях СВО должны принимать другое значение.

«Объект <...> отсылает нас к советским детским площадкам — феномену, который сегодня встречается в урбанистических ландшафтах украинских городов. Такая конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс в контексте современной украинской реальности», — заявила Дудка.

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Недавно на 85-м году жизни скончался заслуженный художник РФ, известный скульптор Евгений Ротанов. Он является автором памятников Александру Блоку на улице Декабристов и на территории филологического факультета СПбГУ, а также помогал в создании мемориала «Зелёный пояс Славы».

Николай Рюмин
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