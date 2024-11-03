На Украине бюст Пушкину заменили на странную инсталляцию «со смыслом»

В Полтаве снесли памятник писателю Александру Пушкину и на его месте возвели конструкцию, которая должна вызвать у зрителя «когнитивный диссонанс». Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Так растолковала своё творение «Ракета» дизайнер Роксолана Дудка. Она назвала изобретение «сложной аллюзией», отсылающей на детские площадки советского периода, которое в условиях СВО должны принимать другое значение.

«Объект <...> отсылает нас к советским детским площадкам — феномену, который сегодня встречается в урбанистических ландшафтах украинских городов. Такая конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс в контексте современной украинской реальности», — заявила Дудка.