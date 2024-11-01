Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 19:01

Захарова сочла пещерной русофобией снос памятника Барклаю-де-Толли в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала снос памятника полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Латвии. По её словам, действия Риги являются примером пещерной русофобии и малообразованности.

«В пещерной русофобской сущности нынешней правящей верхушки Латвии давно не осталось сомнений. Не является новостью и ее патологическое стремление уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России», — приводятся её слова в телеграм-канале министерства.

По словам дипломата, что в последнее время в Латвии уже было демонтировано и разрушено около 150 памятников, по крайней мере, о таком количестве доподлинно известно — не исключено, что их может быть больше.

«Однако на этот раз малообразованные латвийские чиновники в безудержной попытке уколоть Россию, похоже, выстрелили себе в ногу», — добавила Захарова.

Латвия с 2026 года откажется от изучения русского языка в школах
Латвия с 2026 года откажется от изучения русского языка в школах

Напомним, ранее вице-мэр Риги Ратниекс с помпой объявил о сносе мемориала Барклаю-де-Толли, уточнив, что это был не просто памятник, а «символ российского империализма». Примечательно, что монумент, посвящённый российскому полководцу и военному министру, был установлен в Риге в 1913 году в честь столетия завершения войны с армией Наполеона Бонапарта.

Обложка ©

\TelegramМария Захарова

Николь Вербер
  • Новости
  • Латвия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar