Захарова сочла пещерной русофобией снос памятника Барклаю-де-Толли в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала снос памятника полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Латвии. По её словам, действия Риги являются примером пещерной русофобии и малообразованности.

«В пещерной русофобской сущности нынешней правящей верхушки Латвии давно не осталось сомнений. Не является новостью и ее патологическое стремление уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России», — приводятся её слова в телеграм-канале министерства.

По словам дипломата, что в последнее время в Латвии уже было демонтировано и разрушено около 150 памятников, по крайней мере, о таком количестве доподлинно известно — не исключено, что их может быть больше.

«Однако на этот раз малообразованные латвийские чиновники в безудержной попытке уколоть Россию, похоже, выстрелили себе в ногу», — добавила Захарова.