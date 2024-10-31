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31 октября, 08:42

Как крысы: В Риге под покровом ночи снесли памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли

Вице-мэр Риги Ратниекс с помпой объявил о сносе памятника Барклаю-де-Толли

Памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли в Риге снесли.Фото © x.com/EdvardsRatnieks

Памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли в Риге снесли.Фото © x.com/EdvardsRatnieks

Перед зданием правительства в центре Риги под покровом ночи снесли памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли. Об этом с помпой объявил у себя с соцсети Х вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. По его словам, это был не просто памятник, а «символ российского империализма».

Монумент убрали вместе с постаментом. Фото © x.com/EdvardsRatnieks

Монумент убрали вместе с постаментом. Фото © x.com/EdvardsRatnieks

«Благодаря этим вещам мы становимся свободными не только на бумаге, но и в уме и сознании. Мы хозяева своего города и страны», — написал чиновник.

Монумент, посвящённый российскому полководцу и военному министру Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, был установлен в Риге в 1913 году в честь столетия завершения войны с армией Наполеона Бонапарта. Скульптуру создал немецкий скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Во время Первой мировой войны памятник был утрачен, и в 2002 году была установлена копия памятника, где оригинальная скульптура была заменена репликой, созданной петербургским скульптором Алексеем Мурзиным.

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А ранее власти Латвии решили окончательно отказаться от преподавания в школах русского языка в качестве второго иностранного. Ученики, которые уже изучают его, продолжат делать это до конца программы. Позже детям предложат языки Евросоюза, еврозоны или те, что регулируют межправительственные соглашения об образовании.

Марина Фещенко
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