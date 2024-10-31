Как крысы: В Риге под покровом ночи снесли памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли

Перед зданием правительства в центре Риги под покровом ночи снесли памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли. Об этом с помпой объявил у себя с соцсети Х вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. По его словам, это был не просто памятник, а «символ российского империализма».

Монумент убрали вместе с постаментом. Фото © x.com/EdvardsRatnieks

«Благодаря этим вещам мы становимся свободными не только на бумаге, но и в уме и сознании. Мы хозяева своего города и страны», — написал чиновник.

Монумент, посвящённый российскому полководцу и военному министру Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, был установлен в Риге в 1913 году в честь столетия завершения войны с армией Наполеона Бонапарта. Скульптуру создал немецкий скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Во время Первой мировой войны памятник был утрачен, и в 2002 году была установлена копия памятника, где оригинальная скульптура была заменена репликой, созданной петербургским скульптором Алексеем Мурзиным.