В Кривом Роге на снесённом памятнике появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет»
Надпись на постаменте снесённого памятника Пушкину в Кривом Роге. Обложка © Telegram / «На самом деле в Днепре»
В Кривом Роге кто-то оставил ответ городским властям, принявшим решение снести памятник Александру Пушкину. Фото надписи распространилось в украинских пабликах.
«Пушкин вечен, а вы — нет», — написал неизвестный.
Напомним, что украинские декоммунизаторы 15 ноября совершили очередной «подвиг» в родном городе Владимира Зеленского. На этот раз городские власти вступили в схватку с памятниками Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.