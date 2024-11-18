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18 ноября, 16:30

В Кривом Роге на снесённом памятнике появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет»

Надпись на постаменте снесённого памятника Пушкину в Кривом Роге. Обложка © Telegram / «На самом деле в Днепре»

Надпись на постаменте снесённого памятника Пушкину в Кривом Роге. Обложка © Telegram / «На самом деле в Днепре»

В Кривом Роге кто-то оставил ответ городским властям, принявшим решение снести памятник Александру Пушкину. Фото надписи распространилось в украинских пабликах.

«Пушкин вечен, а вы — нет», — написал неизвестный.

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Напомним, что украинские декоммунизаторы 15 ноября совершили очередной «подвиг» в родном городе Владимира Зеленского. На этот раз городские власти вступили в схватку с памятниками Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.

Юрий Лысенко
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