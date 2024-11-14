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Регион
14 ноября, 14:43

Полиция ищет вандалов, изрисовавших памятник Ахмату Кадырову в Москве

МВД проводит проверку из-за вандализма в отношении памятника Кадырову в Москве

Мемориал, установленный в память о погибшем президенте Чечни Ахмате Кадырове, на улице Ахмата Кадырова. Фото © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Мемориал, установленный в память о погибшем президенте Чечни Ахмате Кадырове, на улице Ахмата Кадырова. Фото © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

В Москве началась проверка в связи с актом вандализма по отношению к памятнику первому президенту Чеченской республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Об этом сообщают наши коллеги из РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве.

«В связи с публикацией в интернете о порче памятника проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Информацию о том, что памятник был изрисован неизвестными, опубликовал телеграм-канал «Осторожно новости». Надпись была нанесена в ночь на 13 ноября, а коммунальные службы оперативно удалили её.

Памятник расположен рядом со станцией метро «Бутово» и был установлен в 2004 году. К слову, это не первый случай вандализма в отношении данного памятника. В 2011 году к нему были подброшены свиные головы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «Хулиганство».

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Ранее в Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Москва уже направила в МИД Болгарии соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать такие памятники и мемориалы.

Марина Фещенко
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