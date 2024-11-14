Полиция ищет вандалов, изрисовавших памятник Ахмату Кадырову в Москве
МВД проводит проверку из-за вандализма в отношении памятника Кадырову в Москве
Мемориал, установленный в память о погибшем президенте Чечни Ахмате Кадырове, на улице Ахмата Кадырова. Фото © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
В Москве началась проверка в связи с актом вандализма по отношению к памятнику первому президенту Чеченской республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Об этом сообщают наши коллеги из РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве.
«В связи с публикацией в интернете о порче памятника проводится проверка», — отметили в ведомстве.
Информацию о том, что памятник был изрисован неизвестными, опубликовал телеграм-канал «Осторожно новости». Надпись была нанесена в ночь на 13 ноября, а коммунальные службы оперативно удалили её.
Памятник расположен рядом со станцией метро «Бутово» и был установлен в 2004 году. К слову, это не первый случай вандализма в отношении данного памятника. В 2011 году к нему были подброшены свиные головы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «Хулиганство».
Ранее в Софии осквернили памятник на могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Москва уже направила в МИД Болгарии соответствующую ноту о том, что страна в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве должна защищать такие памятники и мемориалы.