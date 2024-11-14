Полиция ищет вандалов, изрисовавших памятник Ахмату Кадырову в Москве

В Москве началась проверка в связи с актом вандализма по отношению к памятнику первому президенту Чеченской республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Об этом сообщают наши коллеги из РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве.

«В связи с публикацией в интернете о порче памятника проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Информацию о том, что памятник был изрисован неизвестными, опубликовал телеграм-канал «Осторожно новости». Надпись была нанесена в ночь на 13 ноября, а коммунальные службы оперативно удалили её.

Памятник расположен рядом со станцией метро «Бутово» и был установлен в 2004 году. К слову, это не первый случай вандализма в отношении данного памятника. В 2011 году к нему были подброшены свиные головы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье «Хулиганство».