Петербургский реставратор рассказал, как защитить памятники от вандализма

Защитить памятники от рук вандалов можно, если со школьных лет объяснять детям их ценность и как с ними обращаться, а относиться к ним стоит как к женщинам. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал реставратор Пётр Португальский.

"Рассказывать в школах о том, как обращаться с шедеврами, — очень хорошая идея. И вообще, памятниками, как и красивыми женщинами на улицах нашего города, нужно любоваться, а не хватать их руками. И всё будет хорошо", — отметил Португальский.

А вот ограды, по мнению реставратора, не спасут памятники от действий вандалов, ведь они изначально остаются как будто вырванными из привычной среды. К тому же разного рода ограды и решётки могут абсолютно также пострадать от действий тех, кто желает оставить свой "след". При этом вандализм, по мнению Португальского, никуда не денется, пока люди не научатся управлять своими эмоциями.

По мнению реставратора, на состояние памятников влияют не только действия вандалов, но и различные изменения климата, время и техногенный фон города, в котором они находятся. Однако в большей части случаев причиной проблем становятся именно действия недоброжелателей. Португальский разделил действия вандалов на пять категорий, самой частой из которых является "инстинктивная".