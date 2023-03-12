В Уэльсе сочли оскорбительными статуи белых мужчин

Власти Уэльса намерены снести памятники "старым белым мужчинам", чтобы отразить "правильное историческое повествование". Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на разрабатываемое руководство.

По данным издания, среди монументов, подлежащих возможному демонтажу, числится статуя адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона.

"Исторические статуи, которые часто прославляют "могущественных, пожилых, крепких белых мужчин", могут быть "оскорбительными" для более разнообразной современной публики", — сказано в документе, работа над которым должна завершиться в марте.

Памятные таблички и картины также не должны "оскорблять граждан или причинять им вред". Согласно позиции уэльских властей, значение существующих памятников может восприниматься современным обществом в ином свете, например как память об "агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи". Скульптуры могут быть перенесены или же вовсе уничтожены.