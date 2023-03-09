Болгары вышли на защиту памятника Советской армии, о сносе которого задумались власти

Жители столицы Болгарии Софии вышли на акцию протеста против сноса или перемещения памятника Советской армии. Телеканал БСТВ опубликовал видео с митинга.

Акция протеста против сноса или перемещения памятника Советской армии в Софии. Видео © Bstv.bg

7 марта в Комитете по культуре и образованию Софии выступили за перенос монумента. Сегодня, 9 марта, этот вопрос будет обсуждаться на заседании общинного совета города. Протестующие намерены круглосуточно защищать памятник. Отмечается, что организатором митинга является Болгарская социалистическая партия.

Памятник Советской армии в Софии. Фото © ТАСС / EPA / VASSIL DONEV

Монумент в честь советских воинов-освободителей был установлен в столице Болгарии в 1954 году. Он представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемёт Шпагина. С двух сторон возле военнослужащего стоят мужчина и женщина — крестьянка и рабочий из Болгарии. Также мемориальный комплекс включает другие скульптурные композиции.