Болгары вышли на защиту памятника Советской армии, о сносе которого задумались власти
Жители Софии вышли на митинг против сноса памятника Советской армии
Жители столицы Болгарии Софии вышли на акцию протеста против сноса или перемещения памятника Советской армии. Телеканал БСТВ опубликовал видео с митинга.
Акция протеста против сноса или перемещения памятника Советской армии в Софии. Видео © Bstv.bg
7 марта в Комитете по культуре и образованию Софии выступили за перенос монумента. Сегодня, 9 марта, этот вопрос будет обсуждаться на заседании общинного совета города. Протестующие намерены круглосуточно защищать памятник. Отмечается, что организатором митинга является Болгарская социалистическая партия.
Памятник Советской армии в Софии. Фото © ТАСС / EPA / VASSIL DONEV
Монумент в честь советских воинов-освободителей был установлен в столице Болгарии в 1954 году. Он представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемёт Шпагина. С двух сторон возле военнослужащего стоят мужчина и женщина — крестьянка и рабочий из Болгарии. Также мемориальный комплекс включает другие скульптурные композиции.
Памятник неоднократно оскверняли. Так, в последний раз это произошло на День защитника Отечества. В Посольстве России тогда назвали действия вандалов кощунственными и заявили, что они оскорбили память не только советских воинов, но и своих погибших сограждан.