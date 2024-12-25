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Регион
25 декабря, 04:15

Пленный раскрыл, как солдаты ВСУ минируют пути для отступления товарищей

Пленный Салий: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления товарищам

Мобилизованный младший лейтенант украинской армии Павел Салий, попавший в плен в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА «Новости», что украинские военнослужащие минируют мосты, чтобы затруднить отступление своим сослуживцам.

По его словам, он и его товарищ не смогли найти своих людей для эвакуации и решили продолжить путь самостоятельно через мост на Успеновку. Однако, когда они подошли к мосту, выяснилось, что он был заминирован их собственными войсками.

Осознавая сложность положения, они нашли укрытие и оставили на нём табличку с сообщением о готовности сдаться в плен. Через четыре дня они были захвачены российскими военнослужащими.

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что попал на фронт против своей воли. Его направили на «штурм», несмотря на его плохое зрение. В итоге его товарищи по оружию просто кинули его, предложив выбраться самостоятельно. Между тем Генштаб ВСУ выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами мобилизации. Командование бьёт тревогу, так как нехватка человеческих ресурсов не позволяет удовлетворить потребности армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Артём Гапоненко
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