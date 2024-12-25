Мобилизованный младший лейтенант украинской армии Павел Салий, попавший в плен в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА «Новости», что украинские военнослужащие минируют мосты, чтобы затруднить отступление своим сослуживцам.

По его словам, он и его товарищ не смогли найти своих людей для эвакуации и решили продолжить путь самостоятельно через мост на Успеновку. Однако, когда они подошли к мосту, выяснилось, что он был заминирован их собственными войсками.

Осознавая сложность положения, они нашли укрытие и оставили на нём табличку с сообщением о готовности сдаться в плен. Через четыре дня они были захвачены российскими военнослужащими.