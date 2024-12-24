«Надурили»: Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом завезли под Курск

Военнопленный Богдан Тимошов сообщил, что командование ВСУ направило своих солдат в Курское приграничье, хотя изначально обещали отправить их в Сумскую область. Видео допроса опубликовало Минобороны России.

Пленный рассказал, командование ВСУ обмануло своих бойцов. Видео © Telegram / Минобороны России

Тимошов сообщил, что его призвали в создаваемую бригаду ВСУ в Николаевской области, где средний возраст новобранцев превышал 47 лет. Он отметил, что проходил обучение в Румынии, а затем его подразделение вместо обещанной Сумской области было отправлено в Курское приграничье. В результате он смог спастись, сдавшись в плен.

«В Курскую область я попал 14 октября, поступила команда «на перемещение». Сказали, что поедем в Сумскую область на границу, но надурили», — сказал пленный.