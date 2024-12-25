На Украине сообщили цели ночных массированных «ударов возмездия»
Глава украинского Минэнерго заявил о массированной атаке ВС РФ на энергообъекты
Россия пытается до основания разрушить энергетическую инфраструктуру Украины своим массированным ударом. Об этом в соцсети сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
«Враг снова массированно атакует энергетику», — написал он.
Министр отметил, что специалистам придётся ограничить потребление электроэнергии, чтобы свести к минимуму негативные последствия для энергосистемы.
Ранее в ряде областей Украины вырубили электричество на фоне масштабной воздушной тревоги, причиной которой стали взрывы в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры.
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