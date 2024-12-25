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Регион
25 декабря, 07:20

На Украине сообщили цели ночных массированных «‎ударов возмездия»

Глава украинского Минэнерго заявил о массированной атаке ВС РФ на энергообъекты

Россия пытается до основания разрушить энергетическую инфраструктуру Украины своим массированным ударом. Об этом в соцсети сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Враг снова массированно атакует энергетику», — написал он.

Министр отметил, что специалистам придётся ограничить потребление электроэнергии, чтобы свести к минимуму негативные последствия для энергосистемы.

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Ранее в ряде областей Украины вырубили электричество на фоне масштабной воздушной тревоги, причиной которой стали взрывы в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Владимир Озеров
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