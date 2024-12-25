На Украине сообщили цели ночных массированных «‎ударов возмездия»

Россия пытается до основания разрушить энергетическую инфраструктуру Украины своим массированным ударом. Об этом в соцсети сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Враг снова массированно атакует энергетику», — написал он.

Министр отметил, что специалистам придётся ограничить потребление электроэнергии, чтобы свести к минимуму негативные последствия для энергосистемы.