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Регион
25 декабря, 10:37

«Удар возмездия» по логову иностранных наёмников и офицеров СБУ привёл к панике в Днепре

Армия России за сутки уничтожила пункт дислокации иностранных наёмников и СБУ

Российские военнослужащие за последние сутки нанесли удар по месту положения иностранных наёмников и сотрудников СБУ в зоне спецоперации, а также уничтожили находящуюся в их распоряжении боевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — указано в тексте.

Минобороны не стало раскрывать места ударов, но координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев писал, что в Днепре (Днепропетровске) после мощного удара в местной больнице началась чехарда с сотрудниками СБУ. По его сведениям, ранены могли быть высокопоставленные офицеры.

«Терапия и реанимация заняты даже в коридорах. В реанимацию больницы Мечникова привезли каких-то очень серьёзных пациентов. На входе и на этажах дежурит СБУ, у медиков берут подписки о неразглашении», – утверждает подпольщик.

Под Курском уничтожено пехотное подразделение ВСУ, трое сдались в плен
Под Курском уничтожено пехотное подразделение ВСУ, трое сдались в плен

Ранее сообщалось, что в Курской области российский беспилотник влетел в открытые двери боевой бронемашины ВСУ, стоявшей на обочине. Вражеская техника была полностью уничтожена. Удар был нанесён нашим новейшем дроном «Князь Вандал Новгородский».

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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