Российские военнослужащие за последние сутки нанесли удар по месту положения иностранных наёмников и сотрудников СБУ в зоне спецоперации, а также уничтожили находящуюся в их распоряжении боевую технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — указано в тексте.

Минобороны не стало раскрывать места ударов, но координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев писал, что в Днепре (Днепропетровске) после мощного удара в местной больнице началась чехарда с сотрудниками СБУ. По его сведениям, ранены могли быть высокопоставленные офицеры.

«Терапия и реанимация заняты даже в коридорах. В реанимацию больницы Мечникова привезли каких-то очень серьёзных пациентов. На входе и на этажах дежурит СБУ, у медиков берут подписки о неразглашении», – утверждает подпольщик.