Под Курском уничтожено пехотное подразделение ВСУ, трое сдались в плен
ВС РФ уничтожили пехотное подразделение ВСУ у села Леонидово в Курской области
Российские военнослужащие нанесли сокрушительный удар по пехотному отряду ВСУ вблизи села Леонидово в Курской области, троих солдат противника удалось взять в плен, ещё четверо ликвидированы в результате наступления ВС РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
«В районе населённого пункта Леонидово Курской области российскими военными в ходе наступательных действий было уничтожено пехотное подразделение ВСУ, принадлежавшее 47-й механизированной бригаде», — уточнил собеседник агентства.
Ранее российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ, применив авиабомбу ФАБ-1500 в районе населённого пункта Константинополь в ДНР. В Сети появилось видео огромного «гриба» после попадания в цель. Ликвидировано до 50 солдат ВСУ.
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