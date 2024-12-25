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Регион
25 декабря, 07:41

Под Курском уничтожено пехотное подразделение ВСУ, трое сдались в плен

ВС РФ уничтожили пехотное подразделение ВСУ у села Леонидово в Курской области

Российские военнослужащие нанесли сокрушительный удар по пехотному отряду ВСУ вблизи села Леонидово в Курской области, троих солдат противника удалось взять в плен, ещё четверо ликвидированы в результате наступления ВС РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«В районе населённого пункта Леонидово Курской области российскими военными в ходе наступательных действий было уничтожено пехотное подразделение ВСУ, принадлежавшее 47-й механизированной бригаде», — уточнил собеседник агентства.
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Ранее российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ, применив авиабомбу ФАБ-1500 в районе населённого пункта Константинополь в ДНР. В Сети появилось видео огромного «‎гриба» после попадания в цель. Ликвидировано до 50 солдат ВСУ.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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