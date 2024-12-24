Украинские боевики бросили своего раненого товарища во время отступления из населённого пункта Курской области. Бойца ВСУ, который не мог самостоятельно перемещаться, оставили в доме, где украинские военные планировали держать оборону. Тот прятался под кроватью от страха.

«При зачистке населённого пункта в одном из домов наша разведка обнаружила под кроватью бойца ВСУ. При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненного в ногу. Он спрятался под кроватью», — рассказал собеседник агентства РИА «Новости».