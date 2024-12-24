Своих бросаем: ВСУ под Курском оставили раненого сослуживца, тот от страха прятался в доме под кроватью
ВС РФ нашли раненого украинского бойца под кроватью в доме в Курской области
Украинские боевики бросили своего раненого товарища во время отступления из населённого пункта Курской области. Бойца ВСУ, который не мог самостоятельно перемещаться, оставили в доме, где украинские военные планировали держать оборону. Тот прятался под кроватью от страха.
«При зачистке населённого пункта в одном из домов наша разведка обнаружила под кроватью бойца ВСУ. При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненного в ногу. Он спрятался под кроватью», — рассказал собеседник агентства РИА «Новости».
И это уже не первый случай, когда отряды ВСУ бросают своих товарищей во время отступления. Ранее бойцы ВС РФ спасли раненого украинского солдата, который пострадал во время штурма укреплённых позиций под Донецком.
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