Рота ВСУ оказалась в полном окружении у крупного командного центра, ей выставили ультиматум
Рогов: Более 100 солдат ВСУ угодили в котёл южнее Великой Новосёлки
Свыше ста украинских военных оказались в котле к югу от посёлка Великая Новосёлка, где находится у крупный командный центр. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Времевское направление, где расположен котёл, проходит между Запорожской областью и ДНР. В Великой Новосёлке ВСУ расположили крупный командный центр и логистический пункт.
«Украинские боевики южнее Великой Новосёлки и Времевки попали в котёл. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован», — заявил Рогов.
Он уточнил, что котёл располагается в районе села Макаровка, а в окружении сейчас находятся более 100 солдат украинских ВС.
Ранее российские военнослужащие с помощью беспилотников уничтожили подразделение иностранных наёмников ВСУ, которые попытались сбежать из Великой Новосёлки на пикапе. Их обнаружили, услышав иностранную речь во время радиоперехвата.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light