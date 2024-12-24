Свыше ста украинских военных оказались в котле к югу от посёлка Великая Новосёлка, где находится у крупный командный центр. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Времевское направление, где расположен котёл, проходит между Запорожской областью и ДНР. В Великой Новосёлке ВСУ расположили крупный командный центр и логистический пункт.

«Украинские боевики южнее Великой Новосёлки и Времевки попали в котёл. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован», — заявил Рогов.

Он уточнил, что котёл располагается в районе села Макаровка, а в окружении сейчас находятся более 100 солдат украинских ВС.