Российские войска штурмуют ТЭС в Курахово
Рогов: Российские солдаты взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово
Российские войска захватили штурмом административные здания ТЭС в Курахово в западной части ДНР. Об этом доложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Наши войска продвинулись западнее, более чем на километр, закрепившись на новых позициях, что вызывает у противника, мягко говоря, чувство паники. В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — сказал Рогов, добавив, что ожесточённые бои продолжаются.
Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая зона Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Известно, что во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения. Сейчас ВС РФ выдавливают противника с территории промзоны.
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