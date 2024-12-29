Российские войска штурмуют ТЭС в Курахово

Российские войска захватили штурмом административные здания ТЭС в Курахово в западной части ДНР. Об этом доложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Наши войска продвинулись западнее, более чем на километр, закрепившись на новых позициях, что вызывает у противника, мягко говоря, чувство паники. В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — сказал Рогов, добавив, что ожесточённые бои продолжаются.