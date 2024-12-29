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29 декабря, 08:20

Российские войска штурмуют ТЭС в Курахово

Рогов: Российские солдаты взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово

Российские войска захватили штурмом административные здания ТЭС в Курахово в западной части ДНР. Об этом доложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Наши войска продвинулись западнее, более чем на километр, закрепившись на новых позициях, что вызывает у противника, мягко говоря, чувство паники. В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции», — сказал Рогов, добавив, что ожесточённые бои продолжаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая зона Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Известно, что во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения. Сейчас ВС РФ выдавливают противника с территории промзоны.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
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