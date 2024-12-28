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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 декабря, 18:36

Российские военные начали выдавливать остатки ВСУ из промзоны в Курахово

Рогов: Российские войска начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово

Российские войска начали выдавливать солдат ВСУ из промзоны в Курахово в западной части ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он добавил, что наши военные улучшили позиции по переднему краю, что позволило ей продвинуться в промзоне и начать выдавливать противника из ДНР. Бои за освобождение Курахово продолжаются. Взятие города, по словам Рогова, позволит ВС РФ продвигаться дальше к западной границе республики.

Освобождение Курахово от ВСУ «не за горами», заявил Пушилин
Освобождение Курахово от ВСУ «не за горами», заявил Пушилин

Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно нашим данным, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.

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Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture

Алена Пенчугина
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