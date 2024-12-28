Российские военные начали выдавливать остатки ВСУ из промзоны в Курахово

Российские войска начали выдавливать солдат ВСУ из промзоны в Курахово в западной части ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он добавил, что наши военные улучшили позиции по переднему краю, что позволило ей продвинуться в промзоне и начать выдавливать противника из ДНР. Бои за освобождение Курахово продолжаются. Взятие города, по словам Рогова, позволит ВС РФ продвигаться дальше к западной границе республики.