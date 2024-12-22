Освобождение Курахово от ВСУ «не за горами», заявил Пушилин
Пушилин: Украинская армия практически выбита из центра Курахова в ДНР
ВСУ практически выбиты из центра Курахова, полное освобождение города должно произойти совсем скоро. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Российские подразделения за неделю освободили Анновку, Весёлый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Успеновку, Новопустынку и многие другие населённые пункты.
Пушилин рассказал о ситуации в Курахово. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
«Как мы видим, не за горами полное освобождение Курахова и, соответственно, невозможность для противника из артиллерии доставать до Петровского района Донецка, чего мы очень ждём», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
По словам главы ДНР, противник практически выбит из центра города и высотной застройки. Он отметил, что подразделения ВСУ находятся только на северо-западе.
Ранее Минобороны РФ информировало, что мотострелки-гвардейцы прорвали оборону ВСУ на одном из участков вблизи населённого пункта Курахово. Благодаря решительной атаке, наши герои смогли продвинуться вперёд и занять господствующую высоту. Тяжесть положения гарнизона ВСУ в городе признаёт даже украинский Генштаб. Также сегодня стало известно, что ВС РФ освободили два населённых пункта — Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.
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