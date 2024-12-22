Освобождение Курахово от ВСУ «не за горами», заявил Пушилин

ВСУ практически выбиты из центра Курахова, полное освобождение города должно произойти совсем скоро. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Российские подразделения за неделю освободили Анновку, Весёлый Гай, Елизаветовку, Трудовое, Успеновку, Новопустынку и многие другие населённые пункты.

Пушилин рассказал о ситуации в Курахово. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Как мы видим, не за горами полное освобождение Курахова и, соответственно, невозможность для противника из артиллерии доставать до Петровского района Донецка, чего мы очень ждём», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.