Армия России заняла два населённых пункта в Харьковской области и ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Ивановку в ДНР и Загрызово в Харьковской области
За минувшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Ивановка в ДНР и Загрызово в Харьковской области.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты... и Ивановка ДНР», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Освобождение населённого пункта Загрызово — это также заслуга бойцов группировки войск «Запад». Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразили 25 контратак штурмовых групп ВСУ, добавили в Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно нашим данным, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.
ТАСС / Алексей Коновалов