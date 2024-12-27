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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 декабря, 10:15

Армия России заняла два населённых пункта в Харьковской области и ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Ивановку в ДНР и Загрызово в Харьковской области

За минувшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Ивановка в ДНР и Загрызово в Харьковской области.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты... и Ивановка ДНР», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Освобождение населённого пункта Загрызово — это также заслуга бойцов группировки войск «Запад». Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразили 25 контратак штурмовых групп ВСУ, добавили в Минобороны.


Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно нашим данным, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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