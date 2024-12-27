За минувшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Ивановка в ДНР и Загрызово в Харьковской области.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты... и Ивановка ДНР», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Освобождение населённого пункта Загрызово — это также заслуга бойцов группировки войск «Запад». Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразили 25 контратак штурмовых групп ВСУ, добавили в Минобороны.

