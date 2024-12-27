Слился с землёй: Российский боец 10 дней притворялся мёртвым в окружении ВСУ

Российский доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс попал в окружение ВСУ. Все его сослуживцы погибли, а боец получил контузию. Он десять дней притворялся мёртвым, пока не нашёл возможность сбежать к своим. О невероятном везении Кузбасс рассказал в беседе с RT.

«Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землёй и не шевелился», — вспоминает Кузбасс.

В первый день солдаты противника проводили зачистку и прошли в паре метров от контуженого российского бойца, сочтя его за покойника. На второй день рядом с ним упала граната, но не взорвалась. Тогда он понял, что любой ценой должен спастись. Вокруг регулярно крутились украинцы и шанса бежать не было. По ночам Кузбасс питался шоколадками, остатками пайков из рюкзаков убитых товарищей, а пил из лужи.

На пятый день ВСУшники всё реже стали близко подходить к замерзающему россиянину. Вскоре ему удалось найти рацию и пауэрбанк. На девятые сутки он связался со своими и военные объяснили ему направление. В путь он двинулся ночью. По дороге встретил неизвестных военных и решил обойти. Всего возвращение на позиции заняло около 10 часов пешком.

Вскоре Кузбасса доставили в госпиталь. Там отметили, что его спас ангел-хранитель. Боец пришёл в тонких сапогах даже без следов обморожения. Сейчас солдат восстанавливается и не теряет боевого духа.