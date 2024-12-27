Бежали, бросая раненых: Российский сержант Майоров в одиночку устроил засаду группе солдат ВСУ

Младший сержант российских войск Роман Майоров совершил подвиг в зоне СВО, обнаружив в сумерках диверсионную группу ВСУ и устроив ей засаду. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Роман Майоров принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, младший сержант Майоров оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — говорится в сообщении.

В результате действия Майорова привели к большим потерям в группе противника. Оставшиеся в живых солдаты ВСУ бросились бежать, оставив раненых.

Помимо того, в Минобороны рассказали о ефрейторе Викторе Курилове, который с дрона увидел движение противника в направлении расположения ВС РФ и оперативно направил координаты артиллерии. В результате силы врага были разбиты точными ударами.