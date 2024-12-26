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Регион
26 декабря, 08:07

«Рисковал жизнью»: В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора, вынесшего двух раненых бойцов

МО РФ: Ефрейтор Сороковой вынес двух раненых бойцов под миномётным обстрелом

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге ефрейтора, который смог вынести с поля боя двух тяжелораненых сослуживцев. Боец ВС РФ в этот момент сам находился под миномётным обстрелом. Героем оказался Дмитрий Сороковой.

Как сообщили в оборонном ведомстве, противник провёл массированный артиллерийский обстрел, после чего попытался прорвать оборону ВС России.

«Ефрейтор Дмитрий Сороковой, рискуя собственной жизнью, находясь под огнём противника, эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию», — говорится в сообщении ведомства.

Ефрейтор в этот момент смог спасти двух человек, несмотря на тёмное время суток и атаки дронов.

В ведомстве также рассказали о героизме рядового Никиты Макарова. Солдат смог обезвредить дрон-камикадзе, рискуя жизнью.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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