«Рисковал жизнью»: В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора, вынесшего двух раненых бойцов

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге ефрейтора, который смог вынести с поля боя двух тяжелораненых сослуживцев. Боец ВС РФ в этот момент сам находился под миномётным обстрелом. Героем оказался Дмитрий Сороковой.

Как сообщили в оборонном ведомстве, противник провёл массированный артиллерийский обстрел, после чего попытался прорвать оборону ВС России.

«Ефрейтор Дмитрий Сороковой, рискуя собственной жизнью, находясь под огнём противника, эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию», — говорится в сообщении ведомства.

Ефрейтор в этот момент смог спасти двух человек, несмотря на тёмное время суток и атаки дронов.

В ведомстве также рассказали о героизме рядового Никиты Макарова. Солдат смог обезвредить дрон-камикадзе, рискуя жизнью.