«Рисковал жизнью»: В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора, вынесшего двух раненых бойцов
МО РФ: Ефрейтор Сороковой вынес двух раненых бойцов под миномётным обстрелом
В Министерстве обороны России рассказали о подвиге ефрейтора, который смог вынести с поля боя двух тяжелораненых сослуживцев. Боец ВС РФ в этот момент сам находился под миномётным обстрелом. Героем оказался Дмитрий Сороковой.
Как сообщили в оборонном ведомстве, противник провёл массированный артиллерийский обстрел, после чего попытался прорвать оборону ВС России.
«Ефрейтор Дмитрий Сороковой, рискуя собственной жизнью, находясь под огнём противника, эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию», — говорится в сообщении ведомства.
Ефрейтор в этот момент смог спасти двух человек, несмотря на тёмное время суток и атаки дронов.
В ведомстве также рассказали о героизме рядового Никиты Макарова. Солдат смог обезвредить дрон-камикадзе, рискуя жизнью.
Ранее жители Ильинки ДНР рассказали о подвиге российских солдат. Бойцы ВС РФ закрыли собой мирных жителей от украинского беспилотника, предотвратив трагедию.
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