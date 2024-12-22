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Регион
22 декабря, 05:22

«Мужики, я уже всё»: Российский военный с перебитыми ногами встретил смерть героем под Донецком

РИАН: Боец ВС РФ отстреливался до последнего патрона в бою за Весёлый Гай

14 декабря в ходе освобождения села Весёлый Гай в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие эвакуировали тело погибшего бойца, который до последнего отстреливался от наступающих сил ВСУ. Беженец Александр, ставший свидетелем произошедшего, рассказал РИА «Новости» о героической смерти освободителя.

«Ему попребивало уже ноги, он снял с себя ботинки, сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: «Мужики, я уже всё, я не могу», и умер», — сказал очевидец.

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Былинную самоотверженность недавно проявил и ефрейтор ВС РФ Максим Некрасов. Дозорный принял бой с украинскими диверсантами, вынудил противника отступить с потерями и спас раненых товарищей.

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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Тимур Хингеев
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