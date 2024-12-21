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Регион
21 декабря, 13:13

Дроноводы «Запада» чётким ударом уничтожили немецкий танк Leopard под Харьковом

Минобороны показало видео, как дроноводы уничтожили немецкий танк Leopard на СВО

В Харьковской области группировка войск «Запад» уничтожила немецкий танк Leopard. Минобороны России показало, как чётко отработали российские дроноводы.

Немецкий танк Leopard уничтожила группировка войск «Запад» на СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Ранее Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины. Также бойцы ВС РФ нанесли несколько точных ударов по инфраструктуре военных аэродромов. Под удар попала и живая сила ВСУ.

Восемь снарядов HIMARS и почти 90 дронов уничтожила российская ПВО за сутки
Восемь снарядов HIMARS и почти 90 дронов уничтожила российская ПВО за сутки
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Полина Никифорова
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