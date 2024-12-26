В РФ хотят увековечить подвиг богатыря-одиночки, который 3 недели держал опорник, питаясь лишь луком
О подвиге героя СВО Алиева, в одиночку удерживавшего опорник, хотят снять фильм
Герой СВО Закарья Алиев. Фото © RT
О подвиге военного из Дагестана Закарьи Алиева, который без еды и воды в одиночку удерживал опорник ВСУ, хотят снять фильм. Герою СВО предлагают главную роль, пишет RT.
Как рассказал сам Алиев, его биографией заинтересовался один из продюсерских центров. Сначала хотели, чтобы Закарью сыграл известный артист, но потом предложили сняться самому бойцу. Если он согласится, то съёмки стартуют уже в следующем году. Они могут занять около двух лет.
«Я пока не знаю, нужно ли мне это», — уточнил Алиев.
Напомним, большая часть группы Закарьи Алиева погибла при захвате опорника ВСУ. В результате боец три недели в одиночку держал оборону, питаясь лишь луком, найденным на позициях противника. Изначально российские военные думали, что сапёра убили вэсэушники, но вскоре выяснилось, что он жив. Всё это время матери героя приходили похоронки, но она не верила в гибель сына и оказалась права. ВС РФ помогли Алиеву выбраться из стана врага, сбрасывая ему бутылки с записями в окоп. Затем его вывели российские FPV-операторы. Известно, что боец получил около 15 контузий, сильно исхудал и попал на лечение в госпиталь. В медучреждении его навестили депутаты Госдумы, вручив ему награду и часы. Решается вопрос о награждении Алиева в Минобороны.