В РФ хотят увековечить подвиг богатыря-одиночки, который 3 недели держал опорник, питаясь лишь луком

Как рассказал сам Алиев, его биографией заинтересовался один из продюсерских центров. Сначала хотели, чтобы Закарью сыграл известный артист, но потом предложили сняться самому бойцу. Если он согласится, то съёмки стартуют уже в следующем году. Они могут занять около двух лет.