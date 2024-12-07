Опубликованы новые кадры видеодневника героя СВО Закарьи Алиева
Герой СВО Закарья Алиев. Обложка © RT
Новые кадры видеодневника героя специальной военной операции Закарьи Алиева появились у RT. Напомним, что именно этот смелый боец три недели без еды и воды удерживал опорный пункт на Запорожском направлении.
Герой СВО Закарья Алиев продолжал верить в спасение несмотря на тяжёлую ситуацию. Обложка © RT
По рассказам солдата, рядом постоянно пролетали вражеские дроны и разрывались снаряды. Сна практически не было, однако каждое утро погода радовала солнцем.
«Мой сон — это просто закрыть глаза и всё. Хвалю Всевышнего Аллаха за то, что каждое утро даёт мне такое солнце, каждое утро мне даёт глаза открыть, увидеть свет», — сказал Алиев.
Солдат находился в укрытии без еды и воды. За всё время он очень сильно ослаб и почти потерял надежду на спасение. Изо дня в день Алиев очень много молился.
Напомним, что большая часть группы бойца погибла при захвате опорного пункта ВСУ. Солдат три недели защищал свои позиции без еды и воды, единственным источником питания для него стал лук, найденный на прежних позициях противника. Сначала все считали, что сапёра убили украинские военнослужащие, но вскоре стало известно, что он выжил. Его мать не верила в смерть сына. Российские военные помогали Алиеву, сбрасывали бутылки с записками в окоп, а затем его вывели наши FPV-операторы. Боец получил около 15 контузий.