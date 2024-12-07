Опубликованы новые кадры видеодневника героя СВО Закарьи Алиева

Новые кадры видеодневника героя специальной военной операции Закарьи Алиева появились у RT. Напомним, что именно этот смелый боец три недели без еды и воды удерживал опорный пункт на Запорожском направлении.

Герой СВО Закарья Алиев продолжал верить в спасение несмотря на тяжёлую ситуацию. Обложка © RT

По рассказам солдата, рядом постоянно пролетали вражеские дроны и разрывались снаряды. Сна практически не было, однако каждое утро погода радовала солнцем.

«Мой сон — это просто закрыть глаза и всё. Хвалю Всевышнего Аллаха за то, что каждое утро даёт мне такое солнце, каждое утро мне даёт глаза открыть, увидеть свет», — сказал Алиев.