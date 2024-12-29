За прошедшие сутки российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее сообщалось об освобождении двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Оба посёлка взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Кроме этого, бойцы за неделю нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад.