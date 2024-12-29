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Регион
29 декабря, 09:14

ВС России освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Новотроицкое в ДНР

За прошедшие сутки российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось об освобождении двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Оба посёлка взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Кроме этого, бойцы за неделю нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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