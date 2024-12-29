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Регион
29 декабря, 20:04

Дроны ВСУ атаковали спасателей на Донбассе прямо во время вызова

Повреждённый в результате атаки автомобиль МЧС. Обложка © Telegram / МЧС России

Повреждённый в результате атаки автомобиль МЧС. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС России, прибывшие на вызов в Горловке Донецкой Народной Республики, подверглись атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Лишь чудом никто из спасателей не пострадал, а весь урон на себя приняла машина, сообщили в ведомстве.

По данным министерства, инцидент произошёл 29 декабря, когда пожарных вызвали тушить машину. Транспортное средство вспыхнуло после сброса на него взрывоопасного предмета украинским дроном.

«В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — отмечается в сообщении.

  • Повреждённое боковое зеркало. Фото © Telegram / МЧС России
    Повреждённое боковое зеркало. Фото © Telegram / МЧС России
  • Следы повреждений на автомобиле. Фото © Telegram / МЧС России
    Следы повреждений на автомобиле. Фото © Telegram / МЧС России

Повреждённое боковое зеркало. Фото © Telegram / МЧС России

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Похожие случаи происходили и ранее. Например, в октябре атаке БПЛА подвергалась пожарная часть в Горловке. Дроны трижды сбрасывали боеприпасы на территорию части, повредив автоцистерны.

Анатолий Цейко
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