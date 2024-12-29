Дроны ВСУ атаковали спасателей на Донбассе прямо во время вызова
Повреждённый в результате атаки автомобиль МЧС. Обложка © Telegram / МЧС России
Сотрудники МЧС России, прибывшие на вызов в Горловке Донецкой Народной Республики, подверглись атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Лишь чудом никто из спасателей не пострадал, а весь урон на себя приняла машина, сообщили в ведомстве.
По данным министерства, инцидент произошёл 29 декабря, когда пожарных вызвали тушить машину. Транспортное средство вспыхнуло после сброса на него взрывоопасного предмета украинским дроном.
«В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства находились в укрытии», — отмечается в сообщении.
Похожие случаи происходили и ранее. Например, в октябре атаке БПЛА подвергалась пожарная часть в Горловке. Дроны трижды сбрасывали боеприпасы на территорию части, повредив автоцистерны.