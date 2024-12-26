В результате ударов со стороны ВСУ в зоне СВО и других обстреливаемых регионах России погибли свыше 50 детей, а более 200 получили ранения. Об этом во время рабочей поездки вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что цифры будут уточняться, так как противник продолжает наносить удары по жилым районам.

Кроме того, она добавила, что в Госдуме продолжат собирать факты преступлений киевского режима против детей. По её словам, сделано всё возможное для защиты тех детей, которые оставались в ожидании российских войск.