Кузнецова: Более 50 детей погибли при обстрелах ВСУ с конца прошлого года
В результате ударов со стороны ВСУ в зоне СВО и других обстреливаемых регионах России погибли свыше 50 детей, а более 200 получили ранения. Об этом во время рабочей поездки вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что цифры будут уточняться, так как противник продолжает наносить удары по жилым районам.
Кроме того, она добавила, что в Госдуме продолжат собирать факты преступлений киевского режима против детей. По её словам, сделано всё возможное для защиты тех детей, которые оставались в ожидании российских войск.
Ранее Life.ru рассказывал о мощной атаке со стороны ВСУ в посёлке Майский Белгородской области. В результате обстрела погиб 9-летний мальчик, ещё четверо граждан, среди которых были дети, получили ранения. Удар ВСУ пришёлся по жилому зданию, что привело к повреждениям крыши, стен, окон, внутренней отделки и автомобиля, который находился в гараже.
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