Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область почти 100 раз за сутки

В течение последних суток украинские военные нанесли около 100 ударов по Белгородской области, используя снаряды и беспилотники. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак никто не пострадал.

Он отметил, что в среду ВСУ атаковали 25 населённых пунктов в семи муниципальных образованиях области. Всего было выпущено 75 артиллерийских снарядов, а также зафиксировано 22 атаки с использованием БПЛА. В результате обстрелов пострадали 15 квартир в многоквартирном доме, пять частных домов, 20 автомобилей, один социальный объект и коммерческое здание, а также линии электропередачи. Наибольшее количество атак было зафиксировано в Грайворонском муниципальном округе.

«В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка, Красный Хутор, Нечаевка, Нехотеевка, Никольское, Солнцевка, Черемошное и Щетиновка нанесены удары с помощью 11 боеприпасов в ходе двух обстрелов и шести беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО», — написал Гладков у себя в тедеграм-канале.

По данным главы региона, четыре беспилотника атаковали село Долгое в Валуйском муниципальном округе. Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось обстрелу с использованием 10 боеприпасов. Два артиллерийских снаряда были выпущены по селу Вязовое в Краснояружском районе. Также в Чернянском районе система ПВО сбила БПЛА. В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон и селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино было произведено 29 артиллерийских выстрелов в ходе шести обстрелов, а также осуществлены атаки семи беспилотников. В результате ЧП повреждены 15 автомобилей, восемь квартир в многоквартирном доме, частный дом и коммерческое здание.

Гладков добавил, что девять населённых пунктов округа временно лишились электроснабжения из-за повреждений на линии.

Кроме того, по его словам, в Шебекинском муниципальном округе ВСУ выпустили 23 боеприпаса по Шебекино, а также посёлкам Маслова Пристань и Первомайский, и сёлам Белянка, Муром, Терезовка, Новой Таволжанке и хутору Балки.