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26 декабря, 09:36

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область почти 100 раз за сутки

В течение последних суток украинские военные нанесли около 100 ударов по Белгородской области, используя снаряды и беспилотники. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак никто не пострадал.

Он отметил, что в среду ВСУ атаковали 25 населённых пунктов в семи муниципальных образованиях области. Всего было выпущено 75 артиллерийских снарядов, а также зафиксировано 22 атаки с использованием БПЛА. В результате обстрелов пострадали 15 квартир в многоквартирном доме, пять частных домов, 20 автомобилей, один социальный объект и коммерческое здание, а также линии электропередачи. Наибольшее количество атак было зафиксировано в Грайворонском муниципальном округе.

«В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка, Красный Хутор, Нечаевка, Нехотеевка, Никольское, Солнцевка, Черемошное и Щетиновка нанесены удары с помощью 11 боеприпасов в ходе двух обстрелов и шести беспилотников, четыре из которых сбиты системой ПВО», — написал Гладков у себя в тедеграм-канале.

По данным главы региона, четыре беспилотника атаковали село Долгое в Валуйском муниципальном округе. Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось обстрелу с использованием 10 боеприпасов. Два артиллерийских снаряда были выпущены по селу Вязовое в Краснояружском районе. Также в Чернянском районе система ПВО сбила БПЛА. В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон и селам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино было произведено 29 артиллерийских выстрелов в ходе шести обстрелов, а также осуществлены атаки семи беспилотников. В результате ЧП повреждены 15 автомобилей, восемь квартир в многоквартирном доме, частный дом и коммерческое здание.

Гладков добавил, что девять населённых пунктов округа временно лишились электроснабжения из-за повреждений на линии.

Кроме того, по его словам, в Шебекинском муниципальном округе ВСУ выпустили 23 боеприпаса по Шебекино, а также посёлкам Маслова Пристань и Первомайский, и сёлам Белянка, Муром, Терезовка, Новой Таволжанке и хутору Балки.

Бабушка погибла, закрыв своим телом внука во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Бабушка погибла, закрыв своим телом внука во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru подробно рассказывал о мощной атаки со стороны ВСУ, которая произошла в посёлке Майский Белгородской области. В результате обстрела погиб 9-летний мальчик, а ещё четверо граждан, включая детей, получили ранения. Киевский режим нанёс удар по жилому зданию, в результате чего пострадали крыша, стены, окна, внутренняя отделка и автомобиль, находившийся в гараже.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Александра Мышляева
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