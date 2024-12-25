Бабушка погибла, закрыв своим телом внука во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Гладков: Жительница Белгорода закрыла своим телом внука во время атаки дрона ВСУ
Жительница Белгородской области спасла внука во время обстрела, прикрыв его своим телом. Мальчик остался жив, а женщина скончалась. Историю подвига рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Погибла во время ракетного обстрела Белгорода. Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии», — сказал глава области.
Мальчик гостил дома у бабушки 30 декабря 2023 года. В этот момент украинская армия начала наносить удары и женщина приняла решение спасать ребёнка ценой собственной жизни. Отец мальчика Михаил работал тренером по футболу и после этой трагедии принял решение записаться в добровольческий отряд «Барс-Белгород».
Губернатор Гладков назвал действия членов этой семьи примером истинного подвига и ответственности за семью и страну.
Ранее Life.ru рассказал о мощной атаки со стороны ВСУ, которая произошла в посёлке Майский Белгородской области. В результате ударов скончался 9-летний мальчик. Ещё четыре мирных жителя, в том числе маленькие дети, получили ранения. Киевская армия ударила по жилому дому, повредив дроном крышу, стены, окна, внутреннюю отделку и стоящий в гараже автомобиль.
Midjourney / Life.ru