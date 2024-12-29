Постройки локомотивного депо повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА
Постройки локомотивного депо повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует», — написал чиновник и добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Об уничтожении БПЛА в Ростовской области сообщалось ранее. Позже в Минобороны РФ подтвердили ликвидацию двух дронов.
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