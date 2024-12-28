Более полусотни украинских БПЛА сбиты за ночь в российском небе

Дежурные силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 28 декабря. Суммарно расчёты ЗРК и РЭБ записали в свой актив 56 дронов противника. Такие данные озвучили в Минобороны РФ.

«11 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 — над территорией Воронежской области и 17 — над территорией Ростовской области», — отметили в МО.