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Регион
28 декабря, 04:29

Более полусотни украинских БПЛА сбиты за ночь в российском небе

Дежурные силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 28 декабря. Суммарно расчёты ЗРК и РЭБ записали в свой актив 56 дронов противника. Такие данные озвучили в Минобороны РФ.

«11 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 — над территорией Воронежской области и 17 — над территорией Ростовской области», — отметили в МО.

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Напомним, что на территории Воронежской области в результате падения обломков дрона была повреждена контактная сеть железной дороги. Это привело к задержке нескольких поездов.

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Илья Пушкарев
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