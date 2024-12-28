Система «Купол Донбасса» сорвала террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно нейтрализовала украинский беспилотник самолётного типа, нацеленный на Макеевский машиностроительный завод. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

О предотвращении террористической атаки стало известно 28 декабря. После устранения угрозы сотрудники УФСБ России по ДНР произвели контролируемый подрыв БПЛА. Для этого его поместили в подготовленное углубление на пустыре.

Фрагменты БПЛА уничтожили взрывом. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР