Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 04:06

Система «Купол Донбасса» сорвала террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно нейтрализовала украинский беспилотник самолётного типа, нацеленный на Макеевский машиностроительный завод. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

О предотвращении террористической атаки стало известно 28 декабря. После устранения угрозы сотрудники УФСБ России по ДНР произвели контролируемый подрыв БПЛА. Для этого его поместили в подготовленное углубление на пустыре.

Фрагменты БПЛА уничтожили взрывом. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ
Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ

А под Воронежем в ночь на 28 декабря обломки украинского дрона повредили контактную сеть на железной дороге. Как сообщил губернатор региона, всего системы ПВО и комплексы РЭБ уничтожили и подавили более десяти БПЛА противника.

Обложка ©

Telegram / Штаб Обороны ДНР

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar