Система «Купол Донбасса» сорвала террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно нейтрализовала украинский беспилотник самолётного типа, нацеленный на Макеевский машиностроительный завод. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР.
О предотвращении террористической атаки стало известно 28 декабря. После устранения угрозы сотрудники УФСБ России по ДНР произвели контролируемый подрыв БПЛА. Для этого его поместили в подготовленное углубление на пустыре.
Фрагменты БПЛА уничтожили взрывом. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР
А под Воронежем в ночь на 28 декабря обломки украинского дрона повредили контактную сеть на железной дороге. Как сообщил губернатор региона, всего системы ПВО и комплексы РЭБ уничтожили и подавили более десяти БПЛА противника.
Telegram / Штаб Обороны ДНР