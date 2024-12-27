Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ
Ядров: Борт AZAL не смог сесть в Грозном из-за плана «Ковёр» во время атаки БПЛА
Разбившийся у аэропорта Актау самолёт. Обложка © ТАСС / AP
Самолёт авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за режима «Ковёр», введённого по причине террористической атаки Украины. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Он пояснил, что обстановка в аэропорту Грозный в тот момент была весьма сложной.
«Украинские беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковёр», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман», — отметил Ядров.
Он добавил, что командир самолёта дважды пытался посадить его в Грозном, но безуспешно. Ему предложили другие аэропорты, в итоге он принял решение следовать в Актау. Ядров подчеркнул, что российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Необходимо тщательно и полностью выяснить все обстоятельства случившегося, отметил руководитель Росавиации.
Как писал Life.ru, что утром 25 декабря в 09:28 у аэропорта Актау случилась катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, среди них: 16 граждан РФ, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.