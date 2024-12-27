Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ

Самолёт авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за режима «Ковёр», введённого по причине террористической атаки Украины. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он пояснил, что обстановка в аэропорту Грозный в тот момент была весьма сложной.

«Украинские беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковёр», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман», — отметил Ядров.

Он добавил, что командир самолёта дважды пытался посадить его в Грозном, но безуспешно. Ему предложили другие аэропорты, в итоге он принял решение следовать в Актау. Ядров подчеркнул, что российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Необходимо тщательно и полностью выяснить все обстоятельства случившегося, отметил руководитель Росавиации.