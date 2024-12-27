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Регион
27 декабря, 11:24
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Разбившийся у Актау самолёт не смог сесть в Грозном из-за режима «Ковёр» во время атаки дронов ВСУ

Ядров: Борт AZAL не смог сесть в Грозном из-за плана «Ковёр» во время атаки БПЛА

Разбившийся у аэропорта Актау самолёт. Обложка © ТАСС / AP

Разбившийся у аэропорта Актау самолёт. Обложка © ТАСС / AP

Самолёт авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за режима «Ковёр», введённого по причине террористической атаки Украины. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он пояснил, что обстановка в аэропорту Грозный в тот момент была весьма сложной.

«Украинские беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковёр», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман», — отметил Ядров.

Он добавил, что командир самолёта дважды пытался посадить его в Грозном, но безуспешно. Ему предложили другие аэропорты, в итоге он принял решение следовать в Актау. Ядров подчеркнул, что российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Необходимо тщательно и полностью выяснить все обстоятельства случившегося, отметил руководитель Росавиации.

Кремль не будет давать оценок катастрофе под Актау до выводов следствия
Кремль не будет давать оценок катастрофе под Актау до выводов следствия

Как писал Life.ru, что утром 25 декабря в 09:28 у аэропорта Актау случилась катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, среди них: 16 граждан РФ, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.

Никита Никонов
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