Смертельный взрыв в ТЦ во Владикавказе произошёл из-за украинского дрона
Меняйло: Причиной взрыва в ТЦ во Владикавказе стало падение обломков дрона
Причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского беспилотника. Об этом сообщили глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолётного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — говорится в сообщении в телеграм-канале Меняйло.
Как пояснил глава региона, эта версия подтверждается предварительными результатами следственно-оперативных мероприятий. Так, на камерах наблюдения видно, что взрыв произошёл извне. Сейчас взрывотехники ищут фрагменты упавшего БПЛА.
Как сообщал Life.ru, утром в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» прогремел взрыв, после чего начался пожар. Сообщалось, что пострадали 9 человек, одна женщина, работавшая уборщицей, погибла. Изначально причиной инцидента назывался взрыв бытового газа. Сейчас пожар уже потушен.
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