Смертельный взрыв в ТЦ во Владикавказе произошёл из-за украинского дрона

Причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского беспилотника. Об этом сообщили глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолётного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — говорится в сообщении в телеграм-канале Меняйло.