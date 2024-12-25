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Регион
25 декабря, 10:04

Смертельный взрыв в ТЦ во Владикавказе произошёл из-за украинского дрона

Меняйло: Причиной взрыва в ТЦ во Владикавказе стало падение обломков дрона

Причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского беспилотника. Об этом сообщили глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолётного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — говорится в сообщении в телеграм-канале Меняйло.

Как пояснил глава региона, эта версия подтверждается предварительными результатами следственно-оперативных мероприятий. Так, на камерах наблюдения видно, что взрыв произошёл извне. Сейчас взрывотехники ищут фрагменты упавшего БПЛА.

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Как сообщал Life.ru, утром в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» прогремел взрыв, после чего начался пожар. Сообщалось, что пострадали 9 человек, одна женщина, работавшая уборщицей, погибла. Изначально причиной инцидента назывался взрыв бытового газа. Сейчас пожар уже потушен.

Обложка ©

Обложка © Telegram / МЧС России

Никита Никонов
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