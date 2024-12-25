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25 декабря, 07:53

Меняйло: Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе полностью потушен

Место взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Фото © Telegram / agdau2

Место взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Фото © Telegram / agdau2

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил о полной ликвидации пожара в торговом центре «Алания Молл». Он написал об этом своём телеграм-канале.

В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе вспыхнул пожар после взрыва. Видео © ЧП / Владикавказ

«10:15 - полная ликвидация пожара в ТЦ «Алания Молл», — говорится в сообщении.

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Напомним, что утром 25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» прогремели два взрыва, из-за которых начался пожар. Огонь очень быстро охватил всё здание. Пострадали 9 человек. Одна женщина погибла. Предполагается, что причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.

Наталья Афонина
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