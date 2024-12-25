Меняйло: Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе полностью потушен
Место взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Фото © Telegram / agdau2
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил о полной ликвидации пожара в торговом центре «Алания Молл». Он написал об этом своём телеграм-канале.
В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе вспыхнул пожар после взрыва. Видео © ЧП / Владикавказ
«10:15 - полная ликвидация пожара в ТЦ «Алания Молл», — говорится в сообщении.
Напомним, что утром 25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» прогремели два взрыва, из-за которых начался пожар. Огонь очень быстро охватил всё здание. Пострадали 9 человек. Одна женщина погибла. Предполагается, что причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.