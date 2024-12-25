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25 декабря, 06:11

Глава Северной Осетии опроверг слухи о взрыве в районе телевышки во Владикавказе

ТЦ «Алания Молл» после взрывов. Фото © Telegram / ЧП / Владикавказ

ТЦ «Алания Молл» после взрывов. Фото © Telegram / ЧП / Владикавказ

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что информация об очередном взрыве во Владикавказе не соответствует действительности. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошёл взрыв, не подтверждаются», — написал он.

Меняйло также призвал граждан не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ
В контексте СВО: В России призвали ужесточить ответственность за взрывы петард в ТЦ

Ранее во Владикавказе в ТЦ «Алания Молл» прогремели два взрыва, вызвавшие пожар, который вскоре добрался до кинотеатра. Всё здание вскоре охватило огнём. По последним данным, пострадали 9 человек. Одна женщина погибла. Причиной произошедшего мог стать взрыв бытового газа.

Владимир Озеров
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