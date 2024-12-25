Глава Северной Осетии опроверг слухи о взрыве в районе телевышки во Владикавказе
ТЦ «Алания Молл» после взрывов. Фото © Telegram / ЧП / Владикавказ
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что информация об очередном взрыве во Владикавказе не соответствует действительности. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошёл взрыв, не подтверждаются», — написал он.
Меняйло также призвал граждан не распространять непроверенную информацию, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Ранее во Владикавказе в ТЦ «Алания Молл» прогремели два взрыва, вызвавшие пожар, который вскоре добрался до кинотеатра. Всё здание вскоре охватило огнём. По последним данным, пострадали 9 человек. Одна женщина погибла. Причиной произошедшего мог стать взрыв бытового газа.