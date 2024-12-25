Глава Северной Осетии опроверг слухи о взрыве в районе телевышки во Владикавказе

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что информация об очередном взрыве во Владикавказе не соответствует действительности. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошёл взрыв, не подтверждаются», — написал он.