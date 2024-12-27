Кремль не будет давать оценок катастрофе под Актау до выводов следствия
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
Кремль не будет давать поспешных оценок по крушению пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines в Казахстане, нужно дождаться выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что давать оценку катастрофы будет Росавиация.
Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, среди них: 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян. После этого ряд авиакомпаний заявил о приостановке полётов в города России.