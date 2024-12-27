Кремль не будет давать оценок катастрофе под Актау до выводов следствия

Кремль не будет давать поспешных оценок по крушению пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines в Казахстане, нужно дождаться выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать», — сказал представитель Кремля.